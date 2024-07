This article was last updated on July 16, 2024

These Dutch athletes are qualified for the Paris Games

The 33rd edition of the Olympic Games will start in Paris on July 26. It has only been three years since the Tokyo Games, postponed due to the coronavirus, were held. The Netherlands then returned home with a record number of 36 medals: 10 gold, 12 silver and 14 bronze medals.

Which athletes will represent the Netherlands in Paris this summer? Below is an overview of Dutch athletes who have qualified for the Games.

Athletics (record number of 47 athletes)

Tasa Jiya (200m, 4x100m relay)Lieke Klaver (400m, 4x400m relay)Sifan Hassan (1,500m, 5,000m, 10,000 meters, marathon)Maureen Koster (5,000m)Diane van Es (10,000m)Anne Luijten (marathon)Nadine Visser (100m hurdles)Maayke Tjin A-Lim (100m hurdles)Femke Bol (400m hurdles, 4x400m relay)Cathelijn Peeters (400m hurdles, 4x400m relay)Pauline Hondema (long jump)Jessica Schilder (shot put)Jorinde van Klinken (shot put, discus throw)Alida van Daalen (shot put, discus throw)Anouk Vetter (heptathlon)Emma Oosterwegel (heptathlon)Sofie Dokter (heptathlon)Minke Bisschops (4x100m relay)Marije van Hunenstijn (4x100m relay)Isabel van den Berg (4x100m relay)Naomi Sedney (4x100m relay)Jamile Samuel (4x100m relay)Lisanne de Witte (4x400m relay)Eveline Saalberg (4x400m relay)Myrte van der Schoot (4x400m relay)Anne van de Wiel (4x400m relay)Liemarvin Bonevacia (400 meters, 4x400m mixed relay)Ryan Clarke (800 meters) Niels Laros (1,500 meters)Stefan Nillessen (1,500 meters)Mike Foppen (5,000 meters)Abdi Nageeye (marathon)Khalid Choukoud (marathon)Nick Smidt (400m hurdles)Menno Vloon (pole vault)Denzel Comentia (hammer throw)Sven Roosen (decathlon)Rik Taam (decathlon) Taymir Burnet (4x100m relay) Elvis Afrifa (4x100m relay) relay) Isayah Boers (4x400m mixed relay)Eugene Omalla (4x400m mixed relay)

Track cycling

Roy van den Berg (team sprint)Harrie Lavreysen (team sprint, keirin, sprint)Jeffrey Hoogland (team sprint, keirin, sprint)Jan Willem van Schip (madison, omnium)Yoeri Havik (madison)Kyra Lamberink (team sprint)Hetty van de Wouw (team sprint , keirin, sprint)Steffie van der Peet (team sprint, keirin, sprint)Maike van der Duin (madison, omnium)Lisa van Belle (madison)

Badminton

Selena Piek (mixed doubles) Robin Tabing (mixed doubles)

3×3 basketball

Jan Driessen Dimeo van der Horst Arvin Slagter Worthy de Jong

Beach volleyball

Katja Stam and Raïsa Schoon (women)Stefan Boermans and Yorick de Groot (men)Steven van de Velde & Matthew Immers (men)

BMX

Jaymio Brink (men)Dave van der Burg (men)Laura Smulders (women)Merel Smulders (women)Manon Veenstra (women)

Boxing

Chelsey Heijnen (women -60 kg)

Breaking

India Sardjoe (women)Lee-Lou Demierre (men)Menno van Gorp (men)

golf

Anne van Dam (women)

Handball

Women’s team

Archery (the female participant in the mixed team competition will be determined on site)

Steve Wijler (men’s individual and mixed team)Gaby Schloesser (women’s individual and team)Laura van der Winkel (women’s individual and team)Quinty Roeffen (women’s individual and team)

Hockey

Women’s team Men’s team

Judo (all judokas are eligible to participate in the mixed team event)

Julie Beurskens (-57 kilograms)Sanne van Dijke (-70 kilograms)Marit Kamps (+78 kilograms)Joanne van Lieshout (-63 kilograms)Guusje Steenhuis (-78 kilograms)Noël van ‘t End (-90 kilograms)Michael Korrel ( -100 kilograms)Jelle Snippe (+100 kilograms)Tornike Tsjakadoea (-60 kilograms)Frank De Wit (-81 kilograms)

Canoeing (slalom)

Joris Otten (C1, cross, men) Lena Teunissen (C1, cross women) Martina Wegman (K1, cross women)

Canoeing (sprint)

Selma Konijn (K1 500m, K2 500m women)Ruth Vorsselman (K1 500m, K2 500m women)

Mountain bike

Puck Pieterse (women’s race)Anne Terpstra (women’s race)

Equestrian sports (dressage)

Dinja van Liere with HermèsHans Peter Minderhoud with Toto JrEmmelie Scholtens with Indian Rock

Equestrian sports (eventing)

Janneke Boonzaadjer with ACSI Champ de TailleurSanne de Jong with EnjoyRaf Kooremans with Crossborder Radar Love

Equestrian (jumping)

Willem Greve with Grandorado TNHarrie Smolders with Uricas vd KattevennenMaikel van der Vleuten with Beauville Z

Rowing

Simon van Dorp (single scull, M1x)Melvin Twellaar (double sculls, M2x)Stef Broenink (double sculls, M2x)Finn Florijn (double scull, M4x)Koen Metsemakers (double scull, M4x)Lennart van Lierop (double scull, M4x)Tone Wieten (double scull, M4x) )Eli Brouwer (fourless, M4-)Guus Mollee (fourless, M4-)Nelson Ritsema (fourless, M4-)Rik Rienks (fourless, M4-)Gertjan van Doorn (eight, M8+)Jacob van de Kerkhof (eight, M8+) Jan van der Bij (eight, M8+)Mick Makker (eight, M8+)Olav Molenaar (eight, M8+)Ralf Rienks (eight, M8+)Ruben Knab (eight, M8+)Sander de Graaf (eight, M8+)Dieuwke Fetter (men’s helmsman eight M8+)Karolien Florijn (single scull, W1x)Lisa Scheenaard (double sculls, W2x)Martine Veldhuis (double sculls, W2x)Bente Paulis (double scull, W4x)Laila Youssifou (double scull, W4x)Roos de Jong (double scull, W4x)Tessa Dullemans (double scull). , W4x)Veronique Meester (two-less, W2-)Ymkje Clevering (two-less, W2-)Benthe Boonstra (four-less, W4-)Hermijntje Drenth (four-less, W4-)Marloes Oldenburg (four-less, W4-)Tinka Offereins (four-less, W4-) )

Screens

Tristan Tulen (épée)

Diving

Else Praasterink (tower, 10 meters)

Skateboarding

Keet Oldenbeuving (street)Roos Zwetsloot (street)

Synchronized swimming

Bregje de Brouwer (duet)Noortje de Brouwer (duet)

Table tennis

Britt Eerland (women’s singles)

Tennis (composition of mixed doubles to be determined later)

Arantxa Rus (women’s singles and doubles)Demi Schuurs (women’s doubles)Tallon Greekpoor (men’s singles and doubles)Wesley Koolhof (men’s doubles, with Greekpoor)Jean Julien Rojer (men’s doubles, with Haase)Robin Haase (men’s doubles)

Triathlon

Mitch Kolkman (individual and mixed relay)Richard Murray (individual and mixed relay)Maya Kingma (individual and mixed relay)Rachel Klamer (individual and mixed relay)

Gymnastics

Vera van Pol (team)Sanna Veerman (team)Naomi Visser (team)Lieke Wevers (team)Sanne Wevers (team)Casimir Schmidt (team)Loran de Munck (team)Frank Rijken (team)Jermain Grünberg (team)Martijn de Veer (team)

Volley-ball

Women’s team

Water polo

Women’s team

Road cycling

Lorena Wiebes (road trial)Marianne Vos (road trial)Demi Vollering (road and time trial)Ellen van Dijk (road and time trial)Mathieu van der Poel (road trial)Dylan van Baarle (road trial)Daan Hoole (road and time trial)

To sail

Odile van Aanholt and Annette Duetz (49er FX)Annelous Lammerts (Formula Kite, women)Marit Bouwmeester (ILCA 6)Sara Wennekes (IQ Foil women)Laila van der Meer and Bjarne Bouwer (Nacra 17)Duko Bos (ILCA 7)Bart Lambriex and Floris van de Werken (49er)Luuc van Opzeeland (IQ Foil men)

Swimming

Kim Busch (50 m. freestyle, 4×100 m freestyle) Tessa Giele (100 m. butterfly, 4×100 m freestyle, 4×100 m medley) Silke Holkenborg (4×200 m freestyle) Imani de Jong (4×200 m freestyle) Janna van Kooten (4×200 m freestyle) )Sam van Nunen (4x100m freestyle)Valerie van Roon (50m freestyle)Sharon van Rouwendaal (10km open water)Tes Schouten (100m and 200m breaststroke, 4x100m medley)Marrit Steenbergen (100m freestyle, 200m medley, 4x100m freestyle, 4x200m freestyle, 4x100m medley)Kira Toussaint (100m backstroke)Maaike de Waard (100m backstroke, 4x100m medley)Caspar Corbeau (100m and 200m breaststroke)Arno Kamminga (100m and 200m breaststroke, 4x100m medley)Nyls Korstanje (100m butterfly, 4 x100m individual medley )Sean Niewold (100m freestyle)Stan Pijnenburg (4x100m medley)Kenzo Simons (50m freestyle)Renzo Tjon A Joe (50m freestyle)Kai van Westering (100m and 200m backstroke, 4x100m medley)

