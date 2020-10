Every concept photo MONSTA X has dropped ahead of ‘Fatal Love’ release 

We are nearing the end of the year and the Korean music industry is gearing up for some of the anticipated albums to drop. Popular K-pop group MONSTA X is all set to release their third full-length album 'Fatal Love'. Ahead of the album release, the group kicked off the release of promotional concept photos with four different versions.

Bollywood Hungama brings you every concept photo MONSTA X has dropped to date:

CONCEPT PHOTO VERSION 1:

Sporting all-black ensembles, Version 1 of the concept photos are predominantly clicked around red hues focusing on striking visuals of the group members – Shownu, Kihyun, Hyungwon, Minhyuk, Joohoney, and IM. It is a bold concept and it seems like a little edgier version compared to the other versions.

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #셔누 #SHOWNU ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #주헌 #JOOHONEY ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #민혁 #MINHYUK ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #형원 #HYUNGWON ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #기현 #KIHYUN ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #IM #아이엠 ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #셔누 #SHOWNU #주헌 #JOOHONEY ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #민혁 #MINHYUK #형원 #HYUNGWON ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01 #기현 #KIHYUN #IM #아이엠 ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.01⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

CONCEPT PHOTO VERSION 2:

Version 2 of the concept photos show the members in uber-cool ensembles in printed suits and shirts gazing directly into the camera. It looks more like a retro-concept which shows them in an old-fashioned bar.

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #셔누 #SHOWNU ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #민혁 #MINHYUK ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #주헌 #JOOHONEY ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #기현 #KIHYUN ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #형원 #HYUNGWON ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #IM #아이엠 ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #셔누 #SHOWNU #민혁 #MINHYUK #주헌 #JOOHONEY ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #기현 #KIHYUN #형원 #HYUNGWON #아이엠 #IM ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.02 #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X ⠀ #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

CONCEPT PHOTO VERSION 3:

This version showcases them as sharp men dressed in three-piece suits. They are elegant, visually stunning with intensity and power. It gives a 'WE MEAN BUSINESS' vibe.

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.03 #셔누 #SHOWNU ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.03 #민혁 #MINHYUK ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.03 #기현 #KIHYUN ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.03 #형원 #HYUNGWON ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.03 #주헌 #JOOHONEY ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.03 #IM #아이엠 ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.03 #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

CONCEPT PHOTO VERSION 4:

In this version, the group plays with the light and shadow depicting pristine visuals and a more intense vibe to it. Keeping the tones black and white, MONSTA X mesmerizes in glam shots.

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.04 #셔누 #SHOWNU ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.04 #민혁 #MINHYUK ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.04 #기현 #KIHYUN ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.04 #형원 #HYUNGWON ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.04 #주헌 #JOOHONEY #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> ⠀ ???? #CONCEPT_PHOTO FROM VER.04 #IM #아이엠 ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

The 10-track album 'Fatal Love' consists of songs composed and written by the members. Popular artists including Eric Nam, Jooyoung, and LDN Noise among others have also participated in the album. The group will be releasing their third full-length studio album on November 2, 2020.

⠀ MONSTA X 3RD ALBUM <FATAL LOVE> #TRACK_LIST ⠀ #몬스타엑스 #MONSTAX #MONSTA_X #FATAL_LOVE #몬스타엑스11월2일컴백 #몬스타엑스_페이탈러브 #MONSTAX_FATALLOVE #RELEASE #NOVEMBER2ND #몬스타그램 #MONSTAGRAM

MONSTA X made their comeback in May 2020 with their mini-album titled 'Fantasia X'with the title track 'Fantasia'.

ALSO READ: MONSTA X to release their third full-length album Fatal Love on November 2

